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تنظيم القاعدة يعزز تمركزه في إدلب بأكثر من أربعمئة إرهابي

| الوطن - وكالات

الخميس, 13-12-2018

كشفت تقارير إعلامية أن المئات من المسلحين الأجانب التابعين لتنظيم القاعدة الإرهابي، وصلوا إلى محافظة إدلب عبر الحدود التركية خلال الشهرين الأخيرين، وقالت وكالة «سبوتنيك» الروسية نقلاً عن مصادر خاصة في إدلب: «إن أكثر من 400 مسلح جميعهم من جنسيات أجنبية يتبعون لتنظيم القاعدة الإرهابي، وصلوا إلى محافظة إدلب تباعاً، عبر بلدتي أطمة وسرمدا الحدوديتين».
وأكدت المصادر، أن تنظيم «حراس الدين» الإرهابي، فرع تنظيم القاعدة في سورية، بدأ بتجميع المسلحين الوافدين في أحد المعسكرات التي أنشأها منذ نحو 20 يوماً في إحدى مناطق سيطرته أقصى ريف إدلب المتاخم لريف حماة الشمالي. ونقلت المصادر عن أوساط المسلحين السوريين في المنطقة، ما وصفته بـ«المعلومات المؤكدة» عن استجلاب هؤلاء من اليمن برعاية إحدى الدول الإقليمية.

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