الأمم المتحدة: اتفاق لإعادة المهجرين السوريين في لبنان

كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمـفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين لسورية والعراق، أمين عوض، أن المنظمة الدولية توصلت مع بيروت ودمشق وموسكو، إلى اتفاق على آليات إعادة المهجرين السوريين من الأراضي اللبنانية.

وأوضح عوض وفقاً لوكالة «الأناضول»، أن الخلافات التي نشأت بين الحكومة اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة في الصيف الماضي، كان سببها سوء الفهم وتم حلها بالكامل.

المنسق الإقليمي أشار إلى أن هناك الآن تقريباً مليون طفل سوري ولدوا في السنوات السابقة في دول الجوار، داعياً المجتمع الدولي إلى أن يوجه نظره إلى هذا الرقم وما يعنيه من الاحتياجات.