التحذير من نقص المياه العذبة

حذّرت دراسة حديثة أجراها علماء أستراليون من نقص في المياه العذبة بسبب الاحتباس الحراري، مشيرة إلى أن هطل الأمطار يتزايد لكن مستوى مياه الأنهار يتناقص.

وأوضح البروفيسور أشيشا شارما من جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية أن الرطوبة الزائدة لا تقع في الأنهار وإنما تمتصها التربة الجافة، لافتاً إلى أن الخبراء وجدوا بعد استخدم بيانات 43 ألف محطة للأرصاد الجوية وأكثر من خمسة آلاف نقطة مراقبة لحالة الأنهار أن 64 في المئة من الأمطار لا تزال في جوف التربة.

وأشار شارما إلى أن تغير درجات الحرارة سيؤثر في المنافذ المائية للمناطق الشرقية والجنوبية من آسيا والمناطق الشرقية والغربية من إفريقيا، إضافة إلى أوروبا المركزية.