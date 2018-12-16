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رحيل مدير التصوير عبده حمزة

| الوطن

الإثنين, 17-12-2018

بعد رحلة عامرة بالجهد والعمل والإبداع، عمل فيها في أكثر من بلد عربي، رحل مدير التصوير السينمائي الكبير عبده حمزة.
درس الراحل فن التصوير السينمائي في جمهورية مصر العربية – المعهد العالي للسينما وتخرج فيه مع كوكبة من الفنانين المصريين في الدفعة الأولى عام 1963.
عمل في المؤسسة العامة للسينما حتى عام 2003 صور فيها 58 فيلماً قصيراً و15 فيلماً روائياً طويلاً بين القطاعين العام والخاص منها.
درّس مادة السينما في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وشارك في العديد من الدورات والورشات السينمائية المتخصصة، وحازت أفلامه عدة جوائز سينمائية متخصصة.

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