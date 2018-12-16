الخارجية الكويتية: الدوحة لم تحرق مراكب العودة … قرقاش يُكذّب غابرييل حول منع أميركا حرباً كانت وشيكة بين دول الخليج

كذّب وزير الدولة الإماراتي، أنور قرقاش، بكلام دبلوماسي، ما أعلنه وزير خارجية ألمانيا السابق، ريغمار غابرييل، أن منطقة الخليج كانت على شفا حرب حين نشبت الأزمة مع قطر عام 2017.

وقال قرقاش في تغريدة نشرها أمس الأحد على حسابه في تويتر: إن «تصريحات ريغمار غابرييل، الوزير الألماني السابق، في منتدى الدوحة بأن المنطقة في أزمة قطر لم تكن بعيدة عن تدخل عسكري، غير صحيحة وتجانب الواقع، قرار الدول الأربع اتخذ بناء على دعم قطر للتطرف والتدخل في شؤونها، آنذاك قابلت غابرييل في برلين وكان متفهما لأسباب الأزمة»، حسب قول الوزير قرقاش.

وكشف الوزير الألماني السابق، في كلمة ألقاها السبت، في منتدى «الدوحة 18» المنعقد في العاصمة القطرية: «أن حرباً كانت على وشك أن تندلع في منطقة الشرق الأوسط، حين وقعت أزمة الخليج بين قطر ودول المقاطعة قبل عام ونصف العام». وذكر غابرييل الذي كان وزيراً لخارجية ألمانيا في ذلك الحين، أن وزير الخارجية الأميركي السابق، ريكس تيلرسون، سحب فتيل الحرب الوشيكة.

وأكد الوزير الألماني السابق: «في أزمة الخليج لم نكن بمنأى عن هجوم عسكري، وتيلرسون قام بالكثير لكيلا يحدث هذا».

وكانت صحيفة التايمز البريطانية قد ذكرت في تقرير لبيل ترو من القاهرة، بعنوان «السعودية كانت على وشك أن تشن حرباً على قطر»، أن السعودية وحلفاءها كانوا يخططون لهجوم عسكري على قطر قبل أن يتدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويقنعهم بعكس ذلك.

وقالت الصحيفة: إن ترامب تدخل وسط مخاوف من أن تتفاقم الأزمة، وتتحول إلى حرب إقليمية تستفيد منها إيران.

وفي شأن الأزمة الخليجية أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أن قطر لم تدر ظهرها للمصالحة الخليجية، معتبراً أن الدوحة «لم تحرق مراكب العودة إلى المصالحة على الإطلاق ولن تحرقها».

وقال الجار اللـه رداً على سؤال للصحفيين، حول رؤية الدوحة للمصالحة، وذلك على هامش احتفال سفارة كازاخستان في الكويت بالعيد الوطني لبلادها: إن «المشاركة القطرية في القمة الخليجية كانت محل ترحيب من كل دول مجلس التعاون».