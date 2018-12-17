42 فناناً يكرمون التشكيلي عبد المنان شما

اجتمعت أعمال 42 فنانة وفناناً ينتمون إلى عدة أجيال من التشكليين في معرض جماعي تكريماً للفنان التشكيلي الدكتور عبد المنان شما في المركز الثقافي بأبو رمانة.

وتلا افتتاح المعرض ندوة حول الفنان المكرم شارك فيها الناقد سعد القاسم والتشكيليان نبيل رزوق وموفق مخول، وضم المعرض لوحات بأحجام متنوعة ومواضيع متعددة وبأساليب وتقنيات عكست تجارب الفنانين المشاركين من المخضرمين والهواة الشباب في تظاهرة شكلت حوارية فنية فيها الكثير من المحبة والتقدير لمسيرة الفنان المكرم الذي شارك بدوره في المعرض بمجموعة من لوحاته.

وتم خلال الندوة التكريمية تقديم شهادة ودرع تكريمي للفنان شما حيث قدم المتحدثون شهادات في مسيرة الفنان المكرم.