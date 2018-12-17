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قتل زوجته بعد التأمين على حياتها

| وكالات

الثلاثاء, 18-12-2018

أقدم مواطن صيني على إغراق زوجته في مسبح خلال إجازتهما في تايلاند، لكي يحصل على التأمين الذي يفوق 4 ملايين دولار.
وتفيد صحيفة بأن تشانغ ييفان، من مدينة تيانجين، استعد خلال عدة أشهر لتنفيذ خطته.
وأمن ييفان على حياة زوجته ووقع اتفاقات باسمها بتزوير توقيعها، وبعد ذلك، أخذها وطفلتهما إلى منتجع في جزيرة بوكيت لقضاء الإجازة.
وبعد مضي بضعة أيام على وصولهما إلى المنتجع، اتصل بأقارب زوجته وأخبرهم أنها غرقت في المسبح. وشكك والد الزوجة بهذا الخبر، لأن ابنته سباحة ماهرة.
ورفع والدا الزوجة دعوى قضائية ضد الزوج بتهمة الاحتيال، وطلبا تسليمه إلى الصين، على أمل الحكم عليه بالإعدام.
وكان بإمكان الزوج الحصول على أكثر من 30 مليون يوان كتعويضات تأمينية لغرق زوجته. ولكنه اعترف خلال التحقيق بذنبه، وقال إنه ضربها ومن ثم أبقى رأسها تحت الماء ليمنعها من التنفس، مضيفاً إنه فعل ذلك لعدم رغبته في العيش معها.

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