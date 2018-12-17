إغلاق مطاعم ومحلات غذائية في دمشق لمخالفتها الشروط الصحية

أصدر محافظ دمشق عادل العلبي عدداً من قرارات الإغلاق لفعاليات تجارية وخدمية في مدينة دمشق بسبب مخالفات للشروط الصحية، وهذه الفعاليات هي مطعم فندق برج آلاء 2 الكائن في البحصة لمدة أسبوع بسبب وجود قذارة عامة في المطبخ ووجود حشرات زاحفة في المطبخ وأكياس سوداء في البرادات.

كما تم إغلاق مطعم غرانديز في مساكن برزه لمدة ثلاثة أيام لعدم تركيب واجهة بلورية للمحل، وإغلاق مطعم ونادي العاصفة (ستورم) في منطقة باب توما لمدة أسبوع لعدم العناية بالنظافة العامة في المطبخ، وإغلاق مطعم ميدان زمان الميدان الكائن في منطقة الميدان لمدة ثلاثة أيام بسبب عدم العناية بالنظافة العامة في المطبخ، وإغلاق محل عصير مانغو في شارع بغداد لمدة ثلاثة أيام بسبب استخدام صحون كرتونية وشلمون غير مغلف، وإغلاق ملحمة الغفير في باب سريجة لمدة ثلاثة أيام بسبب فرم مسبق للحوم، وإغلاق محل الخليل للفروج النيئ في مساكن برزة بسوق الخضرة لمدة ثلاثة أيام بسبب وضع بسطة السمك أمام المحل، ومعمل حلويات في منطقة القنوات لمدة غير محددة لكونه غير مستوف الشروط الصحية لممارسة المهنة، وإغلاق صالون حلاقة للسيدات H.M الكائن في المزه بنايات 14 لمدة ثلاثة أيام بسبب الامتناع عن إبراز الوثائق الصحية وعدم إعطاء الاسم، إغلاق معمل لتقطيع وتقشير البطاطا في منزل سكني في الصالحية لمدة غير محددة بسبب عدم استيفاء الشروط الصحية، وإغلاق بقالية النور لمدة ثلاثة أيام في منطقة القنوات بسبب رفض القائم بالعمل إبراز الوثائق الصحية وعدم إعطاء الاسم، إضافة إلى قرارات إغلاق عدد من المحلات الأخرى منها محل مواد غذائية الأمويين في البرامكة وعصرونية الحلبي في البرامكة لمدة أسبوع بسبب وجود مواد غذائية مهربة وعرض المواد الغذائية خارج المحل.