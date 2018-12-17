الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف سياسة الكيل بمكيالين ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين … الاحتلال يشرعن 66 مستوطنة ويستعد لإقامة 2000 وحدة استيطانية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين وسرعة التحرك للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وبينت الخارجية في بيان نقلته وكالة «وفا» الفلسطينية للأنباء أنه «في الوقت الذي تقوم به قوات الاحتلال بجريمة هدم منزل الشهيد أشرف نعالوة في ضاحية شويكة بطولكرم يكشف مسؤولون في كيان الاحتلال من جديد عن حقيقة نياتهم ومخططاتهم الاستعمارية عبر دعوات صريحة وواضحة تارة لضم الضفة الغربية وفرض «السيادة الإسرائيلية» عليها وأخرى لاستهداف الرئيس محمود عباس من خلال الدعوات العنصرية لاغتياله أو هدم منزله».

وأكدت الخارجية أن «الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال يشكل مظلة تستغلها سلطات الاحتلال لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية العنصرية وفرض المزيد من الانتهاكات والعقوبات الجماعية وعمليات التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتي تتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس منزل عائلة الشهيد أشرف نعالوة في ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة «وفا» أن العشرات من قوات الاحتلال برفقة جرافات عسكرية اقتحمت القرية التي يوجد فيها منزل الشهيد نعالوة وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الفلسطينيين الذين حاولوا منع قوات الاحتلال من هدم المنزل.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال عملية الاقتحام وهدم المنزل ثلاثة شبان فلسطينيين من القرية.

واستشهد أشرف نعالوة برصاص الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس بالضفة الخميس الماضي بعد أن نفذ عملية بطولية في مستوطنة إسرائيلية تقع شمال مدينة سلفيت قبل أكثر من شهرين رداً على اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الفلسطينيين قتل خلالها مستوطنان اثنان وأصاب ثالث.

ومن جهة ثانية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس 18 فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة «معا» الفلسطينية للأنباء أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات وتفتيش لمنازل الفلسطينيين في مدن رام الله وبيت لحم واعتقلت 18 فلسطينياً.

وتواصل قوات الاحتلال سياستها الاستفزازية ضد الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية حيث اعتقلت الأحد سبعة فلسطينيين.

ومن جهة أخرى جدد مستوطنون إسرائيليون أمس اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية للأنباء أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

وفي سياق آخر تواصل حكومة الاحتلال إقامة المستوطنات وإضفاء الصبغة القانونية عليها، خاصة ما يصنف بالبؤر الاستيطانية العشوائية، والتي باتت ضمن المستوطنات المنظمة في الخدمات والتمويل من قبل حكومة الاحتلال التي أضفت الصبغة القانونية على 66 بؤرة استيطانية بعد تشريع ما يسمى باللجنة الوزارية لتلك المستوطنات والسماح ببناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في تلك المستوطنات.

وبموجب القرار الجديد سيتم ضخ عشرات ملايين الدولارات من أجل تطويرها وبناء مرافق ومنشآت فيها، وذلك ضمن الخطط التي أعدتها حكومة الكيان لبناء وتوسيع المستوطنات في الضفة، وعزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها من خلال المستوطنات المنتشرة على الأراضي الفلسطينية.