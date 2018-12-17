برجك اليوم – الثلاثاء 18 كانون الأول 2018

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان يجب أن أنبهك من صرف أكثر من اللازم قد يكون بمشاريع جديدة أو زيادة في المتطلبات المادية، وابتعد عن إثارة المشكلات المالية وعائلياً فهي الناحية الأكثر حساسية.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت نشيط وتتقبل كل الملاحظات والانتقادات، وتعمل على تحسين أمورك لأنك مشرق ومتفائل، وقد تفرح لتغير في شكلك، رجيم لباس جديد قصة شعر مختلفة.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنا أنصحك بإعادة تأهيل علاقاتك، وكن أكثر صبراً في متابعة أمورك الشخصية أو العملية بعيداً عن ترك الأمور بشكل مفاجئ، لأنك منفعل أو غير مهتم.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت تعيش لحظات لا تنسى فيها الكثير من الحنان والود، وقد تستعيد أشخاصاً فقدتهم في سفر لأنك وسط أجواء اجتماعية وتهمك صداقاتك وهي كثيرة والدعوات كثيرة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب ابتعد عن إبداء الملاحظات الساخرة أو اللاذعة بل اهتم بأن تخطط لما هو آتٍ، فالمهم هو التصرف بوعي لتحويل الفشل أو التعب إلى نجاح والتعامل مع الأمور بحكمة.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول تفكر بمصالحة بينك وبين أحد معارفك لأن لطفك مجد أو تدخل نقاشات ثقافية وربما تتعزز أوضاعك الاجتماعية، وقد تقوم بسفر خاطف أو تنضم إلى تجمع أو سوق.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول شهر جيد للأمور الشخصية والعائلية يساندك المقربون والمحيطون بك، ولكنه سيحتاج إلى مضاعفة جهودك وإلى مد يد المحبة للمحيط وطلب المعونة وستجدها.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني حافظ على قنوات التواصل بعيداً عن العصبية غير المبررة أحياناً ضع خططاً للتحرك بهدوء، وصالح من حولك أو قلل من حجم المشكلات التي يسببها المقربون.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول يكون العمل كثيراً، يجب أن نتمتع ونحن نقوم بعملنا وأن نعمل ونستمتع بما نحب، المشكلة أننا حين تكون أعمالنا كثيرة نبدأ بالتأفف وننسى أن هذا العمل نحبه.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنت تمتلك مشاعر تعمل على بثها في أي مجال يهمك وترسم الابتسامة على وجهك، وتهتم بمحيطك ومنفتح على كل الآراء الجديدة وقد تفكر بسفر أو تنشغل بأمور عائلية.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنا أتمنى أن تتغلب على أي إحباط قد تصطدم به وتحاول أن تجد حلولاً لكل ما يشغل بالك، فأغلب مشكلاتك ستكون عائلية شخصية وأنا أقصد زملاء العمل أو الأهل.