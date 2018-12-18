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عبد اللـه: أمامنا معركة داخلية لا تقل خطورة عما سبقها

| مازن جبور

الأربعاء, 19-12-2018

اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات المحلية، سلوى عبد اللـه، أن سورية وبعد أن أفشلت المؤامرة التي تحاك ضدها، بات لديها الآن المعركة الداخلية التي لا تقل خطورة عن المعركة السابقة، لأن المؤامرة استهدفت وحدة الكيان للمجتمع السوري.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش مؤتمر الثقافة السورية في مكتبة الأسد بدمشق أمس، قالت سلوى عبد اللـه: «الهوية والانتماء والمواطنة والدولة، هذه المفاهيم التي كنا نعتبرها بديهيات لم تعد كذلك، ولم يعد المجتمع السوري متفقاً على تعريفها». ولفتت إلى أن الحرب على سورية لم تكن سياسية وعسكرية فقط، وإنما معركة على الهوية والموقف والإيديولوجيا، وعلى حضارة الإنسان السوري وعلى تراثه وموروثه وكيانه.

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