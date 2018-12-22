في جلسة حوارية مع رجال الأعمال.. حمدان: بعض الموجودين مستفيدون من التهريب … خميس: لن نسمح برجل أعمال ولا موظف فاسد

اعتبر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قطاع الأعمال السوري شريكاً حقيقياً ومعنياً في وضع الرؤى النوعية لتطوير التشريعات ورسم سياسة التنمية الاقتصادية التي تؤسس لمرحلة جديدة لبناء جسور تواصل بيننا وبين والمواطن.

وخلال ترؤسه لجلسة حوارية مع قطاع الأعمال واتحادات الصناعة والتجارة والمصدرين والزراعة والسياحة والحرفيين أكد خميس أنه لن يسمح بوجود رجل أعمال ولا موظف فاسد، منوهاً بأن هناك خطوات كبيرة إيجابية يجب العمل عليها.

ولفت خميس إلى أنه سيكون هناك حملة شاملة لإغلاق كل منشأة أو ورشة غير مرخصة تنتج مواد غير صالحة أو مخالفة للمواصفات، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتأمين الطاقة للصناعيين.

ورأى خميس بأن التهريب آفة كبيرة لاسيما خلال الحرب وهي قاهرة للاقتصاد الوطني، لذا لا بد من التشاركية في مكافحته، مشيراً إلى أن قرار مكافحته لا رجعة عنه وهو أحد العناوين الرئيسة للعمل الحكومي خلال العام القادم لجعل الأسواق السورية خالية من التهريب إضافة إلى أن مدينة حلب ستكون خالية من البضائع التركية.

من جهته قال وزير المالية مأمون حمدان: بعض الأشخاص الموجودين معنا مستفيدون من التهريب لأنه لا يعني الجمارك فقط بل هو ثقافة عامة، معتبراً أن مكافحة الفساد ليست محصورة بالدوائر الحكومية.

وأكد حمدان أن الجهود الحكومية مستمرة بالعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج على الصناعيين وتقديم الإعفاءات ومكافحة التهريب على كافة الصعد.

واعتبر حاكم المصرف المركزي حازم قرفول أن الاستقرار اليوم في سعر الصرف فيه مصلحة للجميع، كاشفاً أنه مع بداية العام القادم سيكون هناك حزمة من الإجراءات سوف تساهم في وضع معايير نموذجية لجهة الإقراض ومعالجة ملف القروض المتعثرة ودعم الشركات المتعثرة.

بدوره، شدد رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي على ضرورة تخفيض كلف الإنتاج ومكافحة التهريب وتخفيض كلف الإقراض وإعفاء المعامل المتوقفة من الغرامات والرسوم.

(التفاصيل ص6)