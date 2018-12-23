إدارة حطين تنذر أربعة لاعبين

يوماً بعد يوم تؤكد إدارة حطين أنها تسير بالاتجاه الصحيح، وأن فريقها بدأ يستعيد عافيته لتضافر الجهود من كل الجهات الفنية وقبلها الإدارية والتي تكللت بالتعاقد مع المدرب محمد شديد، حيث بصم بشكل متميز وخلال فترة زمنية قصيرة مع الحيتان وبات حطين رقماً صعباً على عكس الفريق مع بداية مشوار الذهاب.

إدارة حطين أثبتت خلال الفترة القصيرة أن الجانب الإداري والالتزام بتوجيهات المدرب الأساس ليواصل الحيتان مشوارهم بثقة نحو المقدمة، وقد أصدرت الإدارات خلال الأيام الماضية عدداً من القرارات لتصويب عمل أداء الفريق وخاصة بعد أن تلقت تقرير المدرب، حيث وجهت إنذاراً لعدد من لاعبيها لانخفاض المستوى الفني والبدني ولعدم الانضباط وتلقي بعض اللاعبين لبطاقات ملونة مجانية ما أدى لغيابهم وتأثر الفريق بهذا الغياب، وقد أكدت الإدارة خلال قراراتها أن الإنذار نهائي وقد طال 4 لاعبين، وتقديراً لما قدمه من جهد وخدمة لفريق الرجال وجهت الإدارة الشكر والتقدير للكابتن هشام عابدين بعد تقديم استقالته كمدير إداري للفريق، وكلفت الإدارة بسام زراوند عضو مجلس الإدارة مسؤول الألعاب الجماعية مديراً إدارياً لفريق الرجال وإلياس عبيد مسؤولاً للإحصاء والتدقيق لرجال الحيتان.