السورية للتجارة في السويداء: 80 مركزاً تبيع بـ1.9 مليار ل.س

أكدت مدير فرع المؤسسة في السويداء هيام القطامي أن الفرع بدأ بتسويق مادة الحمضيات من فرعي طرطوس واللاذقية لموسم 2018/2019 حيث بلغت الكميات المسوقة حتى نهاية الشهر الماضي 100 طن وما زالت عمليات التسويق مستمرة.

وبيّنت القطامي أن كميات التفاح المباعة والمحولة لباقي فروع المؤسسة خلال النصف الأول من السنة وصلت إلى 1200 طن تقريباً بينما جرى تسويق التفاح من مزارعي المحافظة منذ تاريخ 25/9/2018 حيث بلغت الكميات المسوقة حتى تاريخ 15/11/2018 ما يقارب 2481 طناً.

وأشارت القطامي إلى بدء العمل على تسديد قيمة التفاح للفلاحين والبالغ قيمته 437.5 مليوناً، لافتة إلى أنه جرى تأمين مادتي الكيوي والأفوكادو وطرحها في صالات المؤسسة وبأسعار منافسة إضافة إلى تأمين مادة البطاطا بكمية 120 طناً، إضافة إلى تجهيز صالة المدينة لتكون مركزاً لبيع الخضار والفواكه وتأمينها بتشكيلة واسعة وبيعها للمواطنين وللسوق المحلية حيث بلغت مبيعاتها 50 مليون ليرة كما جرى تجهيز صالتي سوريانا وكاناثا بالألبسة والقطنيات إضافة لمواد الإطفاء من أجهزة وألبسة وكاميرات محاسبة.

ولفتت القطامي إلى أنه تم ترميم وإعادة تأهيل مبنى الخضار والفواكه سابقاً بعد استلامه من الجهة التي كانت تشغله إضافة إلى ترميم الطابق الأرضي في مجمع المزرعة والتحضير لترميم وإعادة تأهيل باقي الطوابق، موضحة أنه يتم التعاون مع مؤسسة الإسكان العسكرية من أجل إعادة تأهيل خط الفرز والتوضيب وتفعيله وإعادة تأهيل خلية التبريد في المبنى نفسه، كما تم افتتاح صالات (القلعة- أم الرمان- بريكة- المجدل- الباسل– النجمة) بحلتها الجديدة وتزويدها بجميع المواد.

وأكدت أن الفرع يقوم بمتابعة إجراءات الإخلاء لكل من الفضلة الواقعة جنوب مجمع المزرعة والمستثمرة من قبل طارق ملاك وصالة القلعة في مدينة صلخد المشغولة من قبل خالد جمول إضافة إلى قيام الفرع وبالتعاون مع مديرة المصالح العقارية بنقل ملكية العقارات الحاصلة على سندات ملكية بعد صدور مرسوم الدمج إلى اسم المؤسسة السورية للتجارة، كما جرى تخصيص الفرع بمقسم في المدينة الصناعية بأم الزيتون لاستثماره بالشكل الأمثل وتخصيص الفرع بأرض مساحتها 52 دونماً قي منطقة حبران و12.400 دونم في منطقة سهوة الخضر من أملاك الدولة لإحداث مشاريع تنموية حيث جرى استلام المساحات المخصصة من قبل مساحي دائرة أملاك الدولة بالسويداء وجرى إرسال محضر الاستلام والمخططات اللازمة إلى الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية في السويداء كما جرى تسليم الموقعين للشركة المذكورة.

ولفتت القطامي إلى أن مبيعات الفرع وحتى نهاية الشهر العاشر بلغت حوالي 1.9 مليار ليرة من خلال منافذ الفرع والبالغة 80 منفذاً، مشيرة إلى حاجة الفرع الماسة إلى عمال بيع في المنافذ حيث قامت المؤسسة بتعيين عدد من العمال المياومين في الصالات وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة ريثما يصدر الملاك العددي في المؤسسة.