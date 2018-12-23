النداف ينفي لـ«الوطن» رفع سعر الخبز السياحي والكعك والصمون

نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف، صدور أي قرار لرفع سعر الخبز السياحي والصمون وخبز النخالة السكرية والكعك.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، بين النداف أن القرار الذي تم تداوله هو دراسة تمت مناقشتها من قبل المختصين وإرسالها إلى مجالس المحافظات والمكاتب التنفيذية لدراستها، وبالذات إلى محافظتي دمشق وريف دمشق.

مضيفاً: إن «اتحاد الحرفيين والجمعية الحرفية لصناع الخبز والمعجنات والكعك في دمشق وريفها، طالبوا بدراسة التسعيرة بناء على سعر التكلفة الجديد الذي تقدموا به، وهو 325 ليرة لكيلــو الخبــز الســياحي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدقيق إلى 245 ليرة، بحيث يصبح سعر الكيلو350 ليرة سورية، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص»، محذراً من قيام البعض بالبيع بناء على هذه الدراسة، والتي هي ليست القرار النهائي للأسعار.

النداف أكد أنه لا يوجد أي دراسة لرفع سعر كيلو الخبز التمويني على الإطلاق، مشدداً على أنه خط أحمر، ولا يجري حتى مجرد التفكير بهذه الدراسة، كما يروج البعض في الشائعات.

وكانت نشرت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي قراراً صادرا عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يقضي برفع أسعار الخبز السياحي والصمون وخبز النخالة السكري والكعك في دمشق وريفها، وعزا مصدر للوزارة في تصريح لـ«الوطن» وقتها السبب في رفع الأسعار إلى ارتفاع أسعار الطحين، وبعض المستلزمات كالخميرة والصيانة وقطع الغيار.