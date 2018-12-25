رياضة

الشمالي مدرب لكرة الساحل

| طرطوس- ممدوح علي

الأربعاء, 26-12-2018

بعد مفاوضات ماراثونية استمرت لعدة أيام تعاقدت إدارة نادي الساحل مع الكابتن عمار شــمالي ليقــود الفـــريق في رحلة إياب دوري المحترفين لهذا الموسم وكان الشمالي قد تقدم باستقالته من تدريب الوثبة قبل أن يوقع مع الساحل وبرفقة مساعده الكابتن مرهف دحبور الذي قاد تمرين الفريق أمس قبل أن يشرف على العملية التدريبية اليوم عمار شمالي.
هذا وينتظر الفريق والمدرب الجديد استحقاق أولي متمثل بمباراة كأس الجمهورية التي ستجمع الساحل والتضامن يوم الجمعة القادم الساعة الواحدة ظهراً على أرضية ملعب نادي مصفاة بانياس..
وعلى صعيد اللاعبين فقد غاب عن التدريب الأول للفريق كل من اللاعبين أحمد الغلاب الذي لم يشفَ من إصابته الذي تعرض لها في الأسبوع الخامس من ذهاب الدوري أمام جبلة ومحمد قلفاط أيضاً بسبب الإصابة والتي لم يتم تشخيصها حتى الآن وسيراجع طبيباً مختصاً..
أما حارس المرمى عيسى الأشقر فقد غاب بسبب المرض.

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