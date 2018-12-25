برجك اليوم – الأربعاء 26 كانون الأول 2018

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان حاول أن تتحدث عن مشاغلك ومشاكلك لتشعر بالراحة والتحسن نتيجة المحبة التي تحيط بك، وقد تصل إلى حافة اليأس لتنتقل وبكلمة أو عرض إلى قمة السعادة.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تفتقد الجرأة لاتخاذ القرار وقد تشعر أنك لا تمتلك الحيوية اللازمة للإنجاز، وناقش أمورك بهدوء وتفهم وبدون تذمر وإذا أحسست أنك قلق أو متوتر فحاول أن تنعزل.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران يوم للقاءات وقد تحمل الأفراح أو الزيارات أو التواصل فالأمور حولك تفتح آفاقاً مستقبلية جميلة تتمناها وتسعى لها فالشهر مبشر بتغيرات جذرية في أمور عائلية.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أغلب الكواكب موجودة في بيت المال ما يجعل أمورك المالية جيدة والسيولة حولك مهمة أو تجد أن كل ما يأتيك من مال يذهب حتى بدون أن تمسكه بيدك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب تفكر بوضع أسس وركائز للنجاح فأنت كائن تكره الفشل ولا تقبل التراجع، وتحتاج لوضع خطط مستقبلية لما تريد أن تفعله لتستفيد من حظوظك الإيجابية.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد تتعرض لخيارات فلا تعتبر أنك ستنسى مشاكلك إذا تركتها فهي تسكن فيك، وحاول أن تكون خياراتك صحيحة واستشر من تحب وأحط نفسك بأشخاص إيجابيين.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول الأخبار السعيدة تتوالى حاملة تحقيق أحلام كانت صعبة المنال وآن الأوان لجعلها واقعاً، فالحقيقة أن طاقتك العملية المنخفضة قد يكون سببها أموراً اجتماعية وعائلية.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني امنح نفسك فرصاً للهدوء وفكر في قراراتك قبل أي تصرف وابتعد عن طلب الكمال، وتحلَّ بالصبر وتفاد القسوة في الأحكام أو في الإجابات واحذر التصرفات المرتجلة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول ركز اليوم على تواصلك وعلاقاتك ولا تستعجل فأجوبتك منطقية ومقنعة للمحيط أو لقاءات حاسمة قد تتراكم في مفكرتك وخاصة مع غرباء تبتعد عن الضبابية.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني حلول وانفراجات وبعض الوعود الجديدة تشعر أن جهدك بدأ يلقى التشجيع والمدح، وتحاول اليوم أن ترسم مصير ومستقبل علاقة عاطفية تشغل تفكيرك منذ مدة.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنا أقر أنَّ الأمور حولك متعبة فقد تعاني من تأخير أو تسويف وهذا يجعلك فاقد الصبر أو تعاني من تراجع صحي أو مرض من الأمراض الموسمية.