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مرض خطر يهاجم المدخنين

| وكالات

الخميس, 27-12-2018

قال البروفيسور ديتر كولر إن الانسداد الرئوي المزمن يهاجم المدخنين بصفة خاصة. وأوضح ديتر كولر أن الأعراض الدالة عليه تتمثل في السعال المستمر، سواء كان مصحوباً بإفرازات مخاطية أم لا، وكذلك ضيق التنفس بعد بذل مجهود بدني قليل أو حتى في حالة السكون والراحة.
وأضاف عضو الجمعية الألمانية لأمراض الرئة والطب التنفسي إنه غالباً ما يتم اكتشاف إصابة المدخنين بهذا المرض الخطر في وقت متأخر للغاية، حيث تكون الرئة قد فقدت بالفعل نصف كفاءتها الوظيفية.
وبشكل عام لا تقتصر خطورة الإصابة بهذا المرض على المدخنين فحسب، حيث إنه يهاجم أيضاً الأشخاص، الذين يتعرضون في مكان عملهم مثلاً لملوثات الهواء لفترات زمنية طويلة، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من عيوب وراثية معينة.

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