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تناول الطعام في وقت متأخر يضر بالصحة

| وكالات

الأحد, 30-12-2018

حذرت دراسة حديثة من أن تناول وجبات الطعام في وقت متأخر من الليل قد يكون له تأثيرات سلبية في الصحة.
وكشفت الدراسة التي أجريت خلال الاجتماع السنوي لجمعية القلب الأميركية أن الأشخاص الذين يستهلكون 30 بالمئة أو أكثر من السعرات الحرارية اليومية بعد الساعة السادسة مساء كانوا أكثر عرضة بنسبة 19 بالمئة لتطور السكري وبنسبة 23 بالمئة لتطور فرط ضغط الدم مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أكبر في وقت مبكر من اليوم.
وأشارت الدراسة إلى أن توقيت الوجبة قد يؤدي دوراً في ارتفاع معدلات البدانة وارتفاع ضغط الدم والسكري الذي شهدته السنوات الأخيرة، إضافة إلى تطور عوامل الخطر لمرض القلب على حين لفتت أستاذة مساعدة في طب الأعصاب والطب الوقائي في كلية الطب في جامعة نورث وسترن إلى أن نتائج هذه الدراسة تتطابق إلى حد كبير مع نظرية أن تناول المزيد من الطعام في وقت لاحق من اليوم يبطئ عملية الأيض وهي جميع العمليات الكيميائية التي تحدث باستمرار داخل الجسم للمحافظة على العمليات الحيوية المختلفة.

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