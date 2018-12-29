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نقص حاد في العمال في بعض المواقع يصل إلى 70 بالمئة

| قصي أحمد المحمد

الأحد, 30-12-2018

أكد عضو الاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس المكتب التّنفيذي في اتحاد عمال الســـويداء حسام البنّي أنه يوجد 70 بالمئة نقصاً في العمالة في بعض المواقع، موضحاً أن العدد الحالي لعمال السويداء يبلغ 23 ألف عامل حالياً في النقابات في حين قبل الأزمة كان يصل إلى 40 ألفاً.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأى البني أن المواقع الأكثر نقصاً هي قطاع التربية ومحطة البث التلفزيوني التي انخفض عدد عمالها من 40 عاملاً إلى 6 عمـــال فقــط وغيــرها مـن المؤسسات الخدمية الأخرى التي لم يتبق فيها إلا الحارس والمدير.
واعتبر البني أن تأخر الحكومة في تحديد سعر بعض المنتجات الزراعية كالتّفاح أدى إلى تحكّم تجار السوق فيها.

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