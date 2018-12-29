سريول: تقصير في التنفيذ والمطالب كبيرة … إبراهيم: 40 ألف مهجر من ريف دمشق عادوا من خارج البلاد

كشف محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم عن عودة 40 ألف مهجر من خارج البلاد سواء كانوا من لبنان أم غيرها إلى مناطقهم بالمحافظة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد إبراهيم أن عدد العائدين إلى دوما ومناطقها تجاوز 100 ألف سواء كانوا من داخل البلاد أم خارجها، معلناً أن 19 ألفاً سيعودون إلى داريا خلال هذه الفترة وتم تسجيلهم بجداول اسمية، وأشار إلى عودة نحو ألفي شخص جدد إلى داريا إلى جانب العائلات التي عادت سابقاً، لافتاً إلى أن خطة المحافظة هي عودة سكان المدينة البالغ عددهم نحو 100 ألف.

وفيما يتعلق بالخدمات أكد إبراهيم أن هناك الكثير من الطرقات بحاجة لتأهيل باعتبار أن أضرارها كبيرة، موضحاً أن التكلفة الكبرى تم دفعها للكهرباء التي وصلت إلى أغلبية مناطق ريف دمشق.

وأضاف: كنا نعول على دخول المنظمات للمساعدة في إعادة الخدمات وخصوصاً أن المحافظة بحاجة إلى 30 مليار ليرة لتأمين الحاجات الرئيسية من دون الكهرباء، وكشف أن خطة المحافظة فتح جميع الطرقات في بداية العام القادم، معلناً أنه في نهاية الشهر الأول من العام القادم سيتم افتتاح طريق الغوطة الأساسي الممتد من أسواق الخير باتجاه جسرين لتسهيل الدخول والخروج للمواطنين وبأنه يتم العمل على طريقي المليحة وعربين.

من جهته رأى عضو مجلس الشعب محمد خير سريول أن هناك تقصيراً في تنفيذ الخدمات إلا أن المطالب كبيرة، موضحاً أنه لو تمت المقارنة بين المطالب والذي نُفذ فإن هناك تقصيراً لكن لو تمت بين ما حدث من دمار وما تم تنفيذه فهو جيد.

واعتبر سريول أن ملف تعويض المواطنين بحاجة إلى هدوء، متوقعاً أن يتم البدء بالتعويض في المستقبل.