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الأسبرين يمنع الإصابة بسرطان الكبد

| وكالات

الإثنين, 31-12-2018

اكتشف باحثون في مستشفى بولاية ماساتشوستس الأميركية أن الأسبرين يساعد في منع الإصابة بسرطان الكبد الذي يحتل المرتبة الثالثة في أسباب الوفيات بالسرطان في العالم.
ودرس العلماء الحالة الصحية لأكثر من 170 ألف مريض وفصلوا المعلومات الخاصة عن تناول الأسبرين عن بقية المعلومات وقارنوها بمؤشرات تشخيص حالة الكبد.
وبينت نتائج المقارنة وجود علاقة تؤكد قدرة الأسبرين على منع تطور سرطان الكبد، فالأشخاص الذين تناولوا 325 ملغم من الأسبرين لمدة أسبوع انخفض عندهم خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 49 بالمئة، أما الذين تناولوا الأسبرين خلال خمس سنوات فقد انخفض هذا الخطر بنسبة 59 بالمئة.
كما أثبت الباحثون أنه بعد التوقف عن تناول الأسبرين تبقى هذه المناعة في الجسم لمدة 8 سنوات فقط.

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