الزيادة المفرطة في الوزن تؤثر في الشم

كشفت دراسة نيوزيلندية حديثة أن جراحات السمنة والتخلص من الدهون الزائدة تعيد إلى حاسة الشم حيويتها لأن الزيادة المفرطة في الوزن تؤثر سلباً فيها.

وأوضح باحثون في جامعة أوتاجو بنيوزيلندا أن سبب تحسن حاسة الشم بعد جراحات السمنة يعود إلى أن تصغير حجم المعدة يؤثر في العصب الواصل بين الأمعاء والدماغ.

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2018 إلى أن 2 مليار إنسان لديهم زيادة في الوزن من بينهم 600 مليون إنسان بلغت الزيادة المفرطة لديهم حد البدانة وبلغ عدد الأطفال الذين لديهم سمنة ولا تزال أعمارهم تحت الـ5 سنوات حوالى 41 مليون طفل.