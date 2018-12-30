أكد مواصلة دعم بلاده لسورية في محاربة الإرهاب … بوتين يهنئ الرئيس الأسد بأعياد الميلاد والسنة الجديدة

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، رسالة تهنئة للرئيس بشار الأسد بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وأكد أن بلاده ستواصل دعم سورية في مجال مكافحة الإرهاب وحماية سيادتها ووحدة أراضيها.

وبحسب بيان للكرملين، نقله الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، وجه الرئيس بوتين، رسائل تهنئة لرؤساء وزعماء عدد من بلدان العالم، من بينهم الرئيس الأسد، هنأهم فيها بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وجاء في البيان: «أرسل فلاديمير بوتين رسالة تهنئة إلى الرئيس بشار الأسد، وأشار فيها إلى أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة الشاملة للحكومة السورية والشعب السوري في مجال مكافحة الإرهاب وحماية سيادة الدولة ووحدة الأراضي السورية، كما تمنى للمواطنين السوريين عودة سريعة للحياة السلمية والسعيدة».

وكان الرئيس الأسد، أكد بداية الشهر الماضي، خلال استقباله مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في دمشق، أن «المسؤولين الروس وعلى رأسهم بوتين يبذلون الجهود الكبيرة لتحييد التدخلات الخارجية بالشأن السوري، بما يساهم في مساعدة السوريين على تقرير مستقبلهم بأنفسهم وفق ما تقتضيه مصالح الشعب السوري».

وتقدم روسيا دعماً للجيش العربي السوري في محاربته للإرهاب منذ عام 2015، وجاء بطلب من الحكومة الشرعية السورية، كما تعمل إلى جانب إيران وتركيا (الدول الضامنة) في إطار صيغة أستانا مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية على إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد التي بدأت منذ عام 2011، على حين تبذل حالياً جهوداً لتشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري الحالي.

وذكر بيان الكرملين، أن الرئيس الروسي هنأ أيضاً نظيره الأميركي بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وجاء في البيان: «أشار الرئيس فلاديمير بوتين في رسالة تهنئة أرسلها لنظيره الأميركي دونالد ترامب بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، إلى أن العلاقات الروسية الأميركية تعد أهم عامل لضمان الاستقرار الإستراتيجي والأمن الدولي، وأكد أن روسيا منفتحة للحوار مع الولايات المتحدة الأميركية حول أجندة واسعة».

كما وجه بوتين بهذه المناسبة، بحسب «روسيا اليوم»، رسائل تهنئة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس مولدوفا إيغور دودون، وبابا الفاتيكان فرانسيس، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرئيس الصيني شي جين بينغ.

من جانبها نقلت وكالة «الأناضول» للأنباء، عن بوتين قوله في رسالة التهنئة التي بعث بها إلى أردوغان: «إن الجهود المشتركة لروسيا وتركيا تساهم بشكل حاسم في مسيرة الحل السياسي ومكافحة الإرهاب في سورية». ورحّب بوتين بالتطور الناجح في العلاقات التركية الروسية.