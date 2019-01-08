إيران لا تربط تجارتها الخارجية بآلية الاتحاد الأوروبي المالية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران لن تنتظر الآلية المالية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لمواصلة التجارة مع إيران بعيداً عن العقوبات الأميركية التي أطلق عليها «سي بي في» وأنها ستتعاون مع شركائها التقليديين في هذا المجال.

ونقلت وكالة «أرنا» عن ظريف قوله بعد لقائه وزير النقل الهندي نيتين جادكاري في نيودلهي أمس «في الوقت الذي نواصل فيه العمل مع شركائنا الأوروبيين بشأن الآلية المالية فإننا لا ننتظر تلك الآلية ونحن نعمل مع شركائنا التقليديين مثل الهند والصين وروسيا»، مشيراً إلى أن الأوروبيين حاولوا لكن لم يتمكنوا من التقدم إلى المدى الذي كانت بلاده تتوقعه بهذا الخصوص.

وأشار ظريف إلى أنه بحث مع الوزير الهندي العلاقات الثنائية وسبل تطوير الروابط الاقتصادية بين البلدين وخاصة في مجالات النقل والملاحة البحرية وكذلك التعاون بشأن ميناء جابهار الواقع جنوب شرق إيران، مؤكداً استعداد إيران للتفاوض مع الهند للبدء في استثمار الميناء بما في ذلك بمجال البتروكيماويات.

بدوره وصف جادكاري المباحثات بالمفيدة وأنها ستحل الكثير من القضايا، مشيراً إلى أن الهند ستبدأ بتشغيل ميناء جابهار بالكامل في أقرب وقت ممكن وأن التسهيلات المالية جاهزة بخصوص ذلك.

وأشار إلى أن الحكومة الهندية سمحت للبنك الإيراني بإنشاء فرع له في بومباي لمدة ثلاثة أشهر لتسهيل تبادل الموارد المالية.

يذكر أن مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني قالت أمس: إن «العمل جار لإنشاء آلية محددة للتجارة مع إيران» مضيفة.. أنه «سيتم خلال الأسابيع المقبلة الانتهاء من هذه الآلية».