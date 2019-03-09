برجك اليوم – الأحد 10 آذار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنصحك بالتقليل من الصرف العشوائي وتذكر أخطاء الماضي، فاليوم للتفكير بالمال وربما تضطر لدفع مصاريف إضافية لم تكن بالحسبان، فأمورك المالية بحاجة إلى تنظيم.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تستيقظ مبكراً لتعالج بعض الأمور المهمة ولتعتمد أسلوباً جديداً من الثقة بالنفس، ولتبادر تجاه حلول لبعض المشاكل المعلقة أو المؤجلة من الأيام السابقة فاليوم للحركة.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تعيش فترات صاخبة من مشاعر الغيرة أو التملك أو تتضايق من بعض التصرفات المتهورة، والحقيقة إنك تضخم التفاصيل الصغيرة فلا تفرض غيرتك أو توجهاتك بطريقة الفرض.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز دعوة أو مناسبة تحضرها تشعر فيها بالفخر بإنجازاتك وبعلاقاتك وبمحبة الآخرين، وقد تفكر في سفر أو تجمع مرح أو دعوة لأصدقاء، لأنك تتمتع بحيوية وحماس وإشراق.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب لا أنصحك بأي ردة فعل غير محسوبة أو عصبية بصوت عالٍ فهذا قد يؤلب الناس من حولك عليك، واحذر الصدامات وقد تضايقك الاتهامات أو اللوم من أشخاص حولك يفاجئك تصرفهم.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد تحقق الأحلام وخاصة في مجال الإعلام والصحافة والدراسة، فأنت تسوق مواهبك وخبراتك في مجالات جديدة، وقد توسع دائرة نشاطاتك المهنية ومواهبك الإبداعية.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت إنسان فعال وتمسك زمام أمورك كما تتمنى وقد تتصالح مع أشخاص أنت تحبهم، فهذه فترة جيدة وقراراتك حسنة وأنت قائد في محيطك بالصوت وبالأوامر.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أنت نافد الصبر وعصبي أكثر من اللازم، وقد تنتابك الحساسية من مواضيع صغيرة فلا تدخل في نقاشات أو تحتج على سوء المعاملة، فأي شيء تستطيع تحمله اقبله بصمت.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أنت تضيع وقتك في المجاملات أكثر من العمل ولا تظن أن أحدا سيساعدك دون أن تطلب، فالعمل كثير اليوم وحالتك النفسية لا تساعدك على إنجازه كما تريد بالسرعة المطلوبة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني استخدم نشاطك في مكانه الصحيح وفي التوقيت المناسب في كل ما يتصل بأمور المال، وأصلح أخطاءك واعتمد على ابتسامتك وتفاؤلك وثقتك بنفسك لتقنع محيطك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط حاول أن تكون متسامحاً وأن تظهر ما بداخلك أفضل من أن تظهر بأنك غير مهتم، فالحيرة هي التي تضايقك أكثر من القرارات لذلك قلل من السلبية ووازن أمورك.