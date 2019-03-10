لقطة اليوم

قيس الشيخ نجيب مصور فوتوغراف

| الوطن- تصوير: أسامة الشهابي

الإثنين, 11-03-2019

يتابع الفنان قيس الشيخ نجيب تصوير مشاهده ضمن المسلسل الاجتماعي «مسافة أمان» تحت إدارة المخرج الليث حجو، بعد غياب لسنوات عن التصوير في سورية. ويؤدي قيس في العمل شخصية (يوسف) رسام ومصور فوتوغرافي، يبحث عن مسافة أمان خاصة به بين الحب والرغبة في السفر، بعدما فقد حماسه للعمل، بفعل ملاحقة أشخاص مجهولين له، ووفاة خطيبته. وشعوره بالذنب تجاهها.
كما يشارك في المسلسل كل من كاريس بشار ونادين تحسين بيك وحسين عباس وخالد القيش ووفاء موصللي وكرم الشعراني، وغيرهم.

مقالات ذات صلة

الأحد, 10-03-2019

ميلاد يوسف طبيب في «الحب جنون»

الخميس, 07-03-2019

يوسف الخال يصور في دمشق

الأربعاء, 06-03-2019

سلمى حايك تعلن موعد عرض فيلمها

الثلاثاء, 05-03-2019

كاردي بي تحقق رقما قياسياً

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock