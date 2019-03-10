قيس الشيخ نجيب مصور فوتوغراف

يتابع الفنان قيس الشيخ نجيب تصوير مشاهده ضمن المسلسل الاجتماعي «مسافة أمان» تحت إدارة المخرج الليث حجو، بعد غياب لسنوات عن التصوير في سورية. ويؤدي قيس في العمل شخصية (يوسف) رسام ومصور فوتوغرافي، يبحث عن مسافة أمان خاصة به بين الحب والرغبة في السفر، بعدما فقد حماسه للعمل، بفعل ملاحقة أشخاص مجهولين له، ووفاة خطيبته. وشعوره بالذنب تجاهها.

كما يشارك في المسلسل كل من كاريس بشار ونادين تحسين بيك وحسين عباس وخالد القيش ووفاء موصللي وكرم الشعراني، وغيرهم.