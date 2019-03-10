«بوتفليقة» يعود للجزائر.. وجبهة التحرير الوطني تحذر من دفع البلاد للمجهول

أكدت الرئاسة الجزائرية، مساء أمس، أن رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، عاد إلى الجزائر قادماً من جنيف، التي أجرى فيها «فحوصاً طبية».

ونقلت «وكالة الأنباء الجزائرية» الرسمية عن الرئاسة قولها في بيان لها، أن بوتفليقة عاد إلى «أرض الوطن ظهر الأحد بعد زيارة خاصة إلى جنيف» حيث أجرى «فحوصات طبية دورية».

وسبق أن حطت طائرة الرئيس الجزائري، في مطار بوفاريك العسكري، وسط انتشار أمني مكثف بمنطقة القصر الرئاسي في زرالدة.

وأفادت مصادر عدة في الفترة الماضية بورود أنباء متضاربة حول صحة بوتفليقة، حيث زعم بعضها أنه كان في حالة حرجة، لكن إدارة المستشفى الذي رقد فيه الرئيس الجزائري نفت هذه التقارير، فيما تصر السلطات الجزائرية على أنه غادر البلاد لإجراء فحوصات طبية دورية فقط.

وعاد بوتفليقة إلى الجزائر في الوقت الذي تشهد فيه البلاد على مدار الأسابيع الأخيرة احتجاجات حاشدة ترفض ترشحه، لولاية رئاسية خامسة، وكانت جبهة التحرير الوطني التي تمثل الحزب الحاكم في الجزائر، حذرت في وقت سابق أمس، من دعوات العصيان المدني، داعية لليقظة والحيطة من التهور في القرارات، وطالبت بعدم إعطاء الفرصة لبعض الجهات المتهورة والمجهولة، التي تريد الدفع بالجزائر وشعبها نحو المجهول.

وحثت الجبهة في بيان أصدرته أمس، على العمل مع كل الأطراف السياسية للخروج من الأزمة بأقل ضرر ممكن.