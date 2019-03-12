عربي ودولي

بومبيو ومستشارا البيت الأبيض بحثوا «صفقة القرن» مع ملك الأردن

| روسيا اليوم - رويترز

الأربعاء, 13-03-2019

بحث وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ومستشارا البيت الأبيض، جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات، فرص السلام في الشرق الأوسط مع عاهل الأردن الملك عبد الله في واشنطن.
وقال مصدر أميركي مطلع: إن الاجتماع الذي استمر 45 دقيقة الاثنين، جرى في مقر إقامة السفير الأردني في واشنطن.
وسعى كوشنر، وجرينبلات، مؤخراً خلال جولة في دول الخليج العربية لم تشمل الأردن، إلى حشد دعم الزعماء العرب بشأن الجزء الاقتصادي في مقترح خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط، أو ما بات يعرف بـ«صفقة القرن»، التي من المتوقع أن يكشف عنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الشهور المقبلة.
وتأخر إعلان خطة ترامب للسلام عدة مرات ولا سيما منذ أن أثار غضب الفلسطينيين عندما اعترف الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول سنة 2017.
ويعتقد مسؤولون في البيت الأبيض أن الخطة لن تنشر إلا بعد فترة من إجراء إسرائيل الانتخابات العامة يوم 9 نيسان القادم، التي ستحدد مصير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
واجتمع العاهل الأردني مع مايك بينس نائب الرئيس الأميركي الاثنين. وقال مكتب بينس إنهما بحثا المعركة ضد متشددي تنظيم «داعش» وقرار ترامب إبقاء قوة أميركية صغيرة في سورية. كذلك التقى الملك عبد الله الثاني، القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، باتريك شاناهان، لبحث التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة.

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