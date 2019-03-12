برجك اليوم – الأربعاء 13 آذار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت تتفاهم مع العائلة وتتفهم وجهة النظر الأخرى تسمع آراءهم وتتكلم وصوتك مسموع، فهم قريبون وتحصل على دعم فيما تتمناه وخاصة أن قراراتك مصدر سعادة لك ولمحيطك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار اليوم سعيد على الصعيد المالي نتيجة جهود قمت بها سابقاً لإصلاح مواردك، ولكنك قد تتعرض لمصاريف إضافية غير متوقعة أو عطل لأجهزة يجب عليك إصلاحها.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تبدو لك الحياة سعيدة إذ تضمحل هذا الأسبوع المؤثرات الفلكية السلبية ويعم السلام والارتياح في أجواء علاقاتك باستطاعتك الإفصاح عما يجول بخاطرك فأنت متفائل.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز ضع إصبعك على الجرح النازف وحاول معالجته بعيداً عن صب الملح عليه فأنت تميل إلى الحزن، وتحاول الجلوس بمفردك لتعيد تقييم أهدافك وعواطفك وحياتك الشخصية.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب اليوم يدعوك الفلك للحوار لأنك تمتلك الرغبة في عقد لقاءات وقد تسعد بدعم خارجي، فالراحة هي ما تبحث عنه هذا اليوم وقد تفكر بالتسلية وربما أنت بحاجة لسفر.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد يكون إزعاجك من أحد الأصدقاء بسبب كلمة أو خلاف على وجهة نظر فحاول أن تتقبل الآخرين بعيوبهم واغفر لهم أخطاءهم ولو أزعجوك بكلمة جارحة وغير مقصودة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول يحمل لك هذا اليوم شراهة للتعلم ابتداءً من تجاربك وانتهاءً بتجارب الآخرين، فطموحك أكبر بكثير مما تحصل عليه، فتغلب على مشاعرك بالغفران والمحبة والجهد المتواصل.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني كل ما عليك فعله هو المبادرات لتضع تعلمك موضع التنفيذ مما سيكسبك المال والمديح، فاليوم للتشجيع ولإعجاب العائلة أو الأصدقاء بك وقد يتباهون بك كشخص مسؤول.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول قد يعرضك هذا اليوم لبعض التأجيل الذي يلزمه جهدك ودبلوماسيتك للتغلب عليه، فانتبه إلى أمورك الصحية ابتداء من الصحة الجسدية وانتهاءً بالاضطرابات العصبية.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني لا تماطل هذا اليوم في إنجاز مهامك وخاصة في العمل ولا تنسَ مواعيدك المهمة، لأنك من يجب أن يساعد نفسه بالسيطرة على مشاعره السلبية وتحدي الكسل.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط قدراتك فائقة في التواصل مع كل الفعاليات الموجودة حولك والسبب أنك محاور جيد، وتقتحم الحياة والمستقبل بثقة نتيجة كل الأحداث الجيدة في علاقاتك العملية.