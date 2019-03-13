200 مليون ليرة غرامات القضية وفق تقديرات أولية … 5 أطنان أدوية أجنبية منتهية الصلاحية منذ 2015 في مشفى خاص في حماة

كشف مصدر في الضابطة الجمركية لـ«الوطن» عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية الأجنبية في مستودع بمشفى خاص في حماة «الحوراني» تجاوز وزنها الإجمالي 5 أطنان، وتشتمل على العديد من الأدوية إضافة لشبكات قلبية وبالونات.. وغيرها من الأدوات الطبية، مبيناً أن معظم هذه الأدوية منتهية الصلاحية منذ عام 2015، وأوضح المصدر أن القائمين على المشفى قدموا تبريرات بأن الأدوية مركونة ولا يتم استخدامها، مؤكداً أن هذه المبررات غير مقنعة، لأنه تم العثور على أدوية بصلاحية جديدة في المستودع الذي تم فيه ضبط الأدوية المنتهية الصلاحية، ويتم الاستجرار منها.

كما توقع المصدر أن تصل غرامات هذه القضية لنحو 200 مليون ليرة، مؤكداً مصادرة كل الأدوية الأجنبية، وتنظيم قضية خاصة بذلك، حيث تجري عملية كشف وتقييم لهذه الأدوية لتحديد قيمها وغراماتها بشكل دقيق.

وفي سياق متصل بعمل الضابطة، كشف المصدر عن تسيير حملة خاصة على منطقة حديدة بحمص والمحاذية للحدود مع لبنان لضبط عمليات التهريب هناك، وأنه تم ضبط نحو 8 أطنان من مادة القنبز (طعام عصافير) مهربة، وتم ضبط أدوية زراعية مهربة وكميات من الذرة، وقد تم تنظيم قضايا جمركية بهذه البضائع، مبيناً أن الكثير من المستودعات في هذه المنطقة تم إفراغها وترحيل محتوياتها من المهربات بسبب حالة الخوف التي ترافق الحملة العامة للجمارك والتي بدأت مع بداية شهر شباط الماضي.

واعتبر المصدر أن هذه القضايا هي جزء من نتائج حملة الجمارك المستمرة، والتي تتخذ أشكالاً مختلفة بحسب المعطيات والمعلومات التي تحصل عليها الجمارك، وأن العديد من الخطط يتم تطويرها وتعديلها بناء على البيانات والمستجدات التي تحصل عليها الجمارك، وخاصة أن الحملة وسّعت مساحة العمل أمام الجمارك وأتاحت لها الكثير من المصادر والبيانات، وهو ما يشكل أساساً يتم العمل عليه والاستقصاء حوله وتنفيذ حملات بعد التأكد وتتبع المعلومات الواردة للجمارك، مبيناً أن هناك الكثير من المناطق باتت تدخلها الجمارك بعد انقطاع لسنوات بسبب ظروف الحرب على سورية، حيث يجري العمل على تأهيل العديد من مناطق العمل الجمركي التي خرجت عن الخدمة ويتم تأمين كل مستلزمات العمل فيها وفرز العناصر للعمل فيها وفق ما يحتاجه واقع العمل الجمركي في كل منطقة، مؤكداً أن هناك حالة متابعة لعمل عناصر الجمارك في مختلف المناطق لضمان تنفيذ المهام الجمركية من دون حدوث تجاوزات، لأن الهدف من الحملة هو مكافحة التهريب والقضاء على هذه الظاهرة وأنه في حال حدوث أي حالة تجاوز يتم المحاسبة واتخاذ الإجراءات المطلوبة فوراً.