برجك اليوم – الخميس 14 آذار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان الأوقات سعيدة ولكن بادر واقترب، اتصل ولا تعاند واسأل عقلك وقلبك ووازن أمورك، فأنت مشرق وتود التواصل مع المحيط والأمور حولك جيدة تحمل لك الأفراح والسعادة.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار انتبه إلى مصروفك فالادخار شيء جميل وأنت لا تعرفه فلا تفكر فقط باليوم وفكر بالغد، فأنت بحاجة إلى التنظيم على الصعيد المالي كي لا تتعدى حدود الميزانية.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تشعر بحماسة منقطعة النظير وبالثقة بالنفس، فاليوم إيجابي وبإمكانك أن تكون محط أنظار الزملاء لأنك تسعى لملاقاة المحبين وتفرح لتأييدهم لك أو تفرح للتغيرات مع من تحب.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز عليك أن تراقب الأحداث من حولك وتتناسى ما يقال وتحاول أن تدخل حوارات هادئة ولا تتوقع المستحيل، والأهم ألا تنعزل بعيداً عمن تحب فقط لأنك عصبي أو مجهد أو متعب.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب تعرف اليوم فترة اجتماعية صاخبة وتنظر إلى المستقبل بثقة والحظ يدعمك، فقد تشعر أنك منجز وما تفعله صحيح، وأصدقاء جدد قد يدخلون حياتك ويسعدونك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول يراودك شعور أكثر من مرة بأنك غير مقدر، وكأن المحيط العملي لا يقدر جهودك، قد تتحمل أكثر من مسؤولية تضايقك لأنها ليست واجبك فلا تدخل مواجهات لا تلزمك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول إذا أطلقت طاقة إيجابية فستجذب مزيداً منها فتسعد مع من يريدون لك الخير حقاً، وهذا الذي يجعل الحياة أبهج وأجمل وهو يوم جميل للحب والتأثير فيمن حولك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني كل ما يحصل حولك يحفزك على الصعود لسلم النجاح درجة درجة مدفوعاً بمساعدات العائلة وتشجيع من زملاء العمل، لتحصل على سمعة مهنية واجتماعية طيبة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول لا تجادل كثيراً بل اطلب الدعم ممن تحب، وحاول أن تحافظ على طبيعتك الودود، ولا تجعل صوتك المرتفع أحياناً يفقدك أصدقاء أنت بحاجة إليهم أو حبيباً تضايقه.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني الفترة ملأى بالتناقضات، لدرجة أنك قد تشعر بساعة أنك في القمة من فرط السعادة والفرح، وبساعة وكأنك في الحضيض من فرط التعب فلا تعط وقتاً لأمور لا تلزمك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت تبحث عن مخارج لبعض الضغوطات الحياتية وتناقش للوصول إلى أفضل الحلول، فالعمل يتقاسم الصدارة مع أمورك العائلية والعاطفية وأنت ترفع رصيدك مع محيطك.