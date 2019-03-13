الجلاد: 70 بالمئة من التصدير لحرفيين بلا دعم

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن 70 بالمئة من التصدير في سورية لمصدرين صغار من حرفيين وورشات وتجار، معتبراً أن هذا النوع لا يصله الدعم إذ يصل للمصدرين الكبار فقط.

وخلال ندوة الأربعاء التجاري أمس أضاف الجلاد: طالبنا الجهات الحكومية عدة مرات بعقد اتفاقيات بيننا وبين عدد من الدول الإفريقية.

من جهتها أكدت معاونة مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات سامية المعري أن الهيئة تنظر للعملية الإنتاجية كسلسلة متتابعة يجب أن يتم دعمها بمراحلها كافة بدءاً من توفير مستلزمات الإنتاج للعملية الإنتاجية، وصولاً إلى التسويق والترويج بما يعني التصدير والوصول إلى الأسواق الخارجية.