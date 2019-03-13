الأولى

الجلاد: 70 بالمئة من التصدير لحرفيين بلا دعم

| وفاء جديد

الخميس, 14-03-2019

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن 70 بالمئة من التصدير في سورية لمصدرين صغار من حرفيين وورشات وتجار، معتبراً أن هذا النوع لا يصله الدعم إذ يصل للمصدرين الكبار فقط.
وخلال ندوة الأربعاء التجاري أمس أضاف الجلاد: طالبنا الجهات الحكومية عدة مرات بعقد اتفاقيات بيننا وبين عدد من الدول الإفريقية.
من جهتها أكدت معاونة مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات سامية المعري أن الهيئة تنظر للعملية الإنتاجية كسلسلة متتابعة يجب أن يتم دعمها بمراحلها كافة بدءاً من توفير مستلزمات الإنتاج للعملية الإنتاجية، وصولاً إلى التسويق والترويج بما يعني التصدير والوصول إلى الأسواق الخارجية.

مقالات ذات صلة

الخميس, 14-03-2019

بعد الفشل الغربي في سورية.. مفهوم «الإعلام المقاوم» يفرض نفسه … سارة لـ«الوطن»: شرطنا على الفرق الإعلامية الغربية الحياد

الخميس, 14-03-2019

غابة العبيد

الخميس, 14-03-2019

يصل إلى دمشق الأسبوع القادم … بيدرسون: الأمم المتحدة لا تقرر في الشأن السوري

الخميس, 14-03-2019

الميلشيات المدعومة أميركياً تطالب بخروج سكان «الركبان» إلى «الشمال» وتكذب الأمم المتحدة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock