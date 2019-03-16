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أمراض اللثة تزيد خطر الإصابة بالخرف

| وكالات

الأحد, 17-03-2019

كشفت دراسة طبية جديدة أن أمراض اللثة يمكن أن تزيد خطر الإصابة بالخرف وتكون أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة لدى كبار السن إذا لم يتم علاجها.
وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون التهاب اللثة المزمن يواجهون خطراً أعلى بنسبة 6 بالمئة للإصابة بالخرف أكثر من غيرهم.
وبحسب الباحثين فإن هذه الدراسة الأولى التي تثبت أن التهاب اللثة المزمن يمكن أن يزيد خطر الإصابة بالخرف حتى بعد أخذ سلوكيات نمط الحياة في الحسبان مثل الابتعاد عن التدخين والكحول وممارسة الرياضة.

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