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بارزاني: على أكراد سورية الحوار مع حكومتهم

| سيلفا رزوق - وكالات

الأحد, 17-03-2019

دعا رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أكراد سورية إلى الحوار مع الحكومة في دمشق، وأن يجدوا حلاً في إطار سورية الموحدة.
وفي حديث لموقع «المونيتور» الأميركي، نبه بارزاني إلى أن أميركا ليس لديها مشروع واضح في سورية، مشيراً إلى أن الوجود الأميركي مرتبط بهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وقال: «الحقيقة هي أن الحكومة السورية ما زالت قائمة، ويجب على أكراد سورية أن يتحدثوا معها إذا ما أرادوا الحصول على حقوق معينة».
إلى ذلك وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، كشف عضو مجلس الشعب، ورئيس المبادرة الوطنية للأكراد عمر أوسي عن حصول جولتين من المحادثات بين بعض الأطراف الكردية والدولة السورية، وبين أن الدخول الأميركي على الخط خرب هذا الحوار.
وناشد أوسي الأطراف الكردية بعدم الرهان على المشروع الأميركي والرهان على دولتهم، معتبراً أن الممر الوحيد الآمن لهم هو عبر الحوار مع الدولة السورية، وإعادة الجيش العربي السوري لبسط السيطرة على الحدود.

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