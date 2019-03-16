27 كم طول أنفاق حرستا وبعضها بعمق ستة طوابق!

كشف رئيس مجلس مدينة حرستا عدنان الوزة أن طول الأنفاق بالمدينة يصل إلى 27 كيلومتراً، مبيناً أن أعماقها تختلف من نفق لآخر لكن أعمقها وفقاً لعمليات الكشف تتجاوز 25 متراً.

وأوضح الوزة أن عمليات الكشف شملت أماكن توضع الأنفاق سواء تحت الأبنية السكنية أم المارة بالشوارع الرئيسية، مشيراً إلى وجود مهندسين متطوعين من أبناء المدينة وصفوا الأبنية وقيموها لثلاثة مستويات: الآيلة للسقوط والخطرة جداً، والمهدمة جزئياً، والصالحة للسكن.

وأضاف الوزة: كما أنهم أنجزوا مخططاً للأنفاق الموجودة بالمدينة من جهة أماكن توضعها وأعماقها وأطوالها والمناطق المارة بها والأبنية المتوضعة عليها لإعداد دراسة تسهل عملية معالجتها.