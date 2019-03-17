سلة القدموس الأنثوية تنشط

منذ ثلاث سنوات باتت سلة القدموس الأنثوية ترى النور وأصبحت هذه اللعبة تتقدم وتتطور خطوة خطوة حتى بات النادي الآن يمتلك فرق فئات عمرية جاهزة للمشاركة بالدوريات والبطولات بداية من الموسم القادم رغم الظروف المادية الصعبة بسبب عدم وجود صالة وضعف السيولة المادية، لكن الكابتن محمد علي المشرف على هذه اللعبة يعمل ليلاً ونهاراً من أجل سلة ناديه ليكون له وجود على خريطتنا السلوية في أقرب وقت، وللحديث عن وضع سلة القدموس تركنا الحديث له فماذا قال؟

البداية ومن أجل إدخال هذه اللعبة للنادي كانت من نهاية عام 2016 الخطوة الأولى وبعد أقل من سنة أصبح لدينا تقريباّ200 لاعبة من كل الفئات وأصبحنا نشارك بالبطولات الرسمية والودية من أجل الاستفادة واكتساب الخبرة ولعبنا مع أفضل الأندية وهي نادي الساحل وحطين والتضامن والشرطة وسلمية والنواعير، ومع جميع أندية الدرجة الثانية في طرطوس ومصياف بعد ذلك كان التوجه لتأسيس فرق كاملة بالنادي وكانت البداية مع فريق الناشئات الذي نال المركز الثالث في محافظة طرطوس بعد أول مشاركة والمركز الثاني في بطولة مدراس طرطوس واليوم صار عندنا فريق ناشئات يستعد للمشاركة في الدوري الموسم القادم وفريق شبلات وصغيرات وهم أمل النادي وفريق كامل من مواليد2010-2011 وفريق الصغيرات هو من أفضل الفرق في الساحل السوري.

وأفضل لاعبات النادي هم آية سلهب (شبلات) لعبت هذه السنة مع ناشئات الساحل وكانت مميزة جداً، إضافة إلى اللاعبة الصاعدة زهراء محمد علي 2008 وهي الآن منتسبة إلى نادي الثورة بطل سورية وسوف تلعب السنة القادمة مع ناشئات القدموس.

إعارة

يستعد النادي حالياً لإقامة دورة كبيرة لفريق الناشئات تضم أفضل الأندية السورية في القدموس إضافة إلى دورة 3/3 و دورة لفئة الصغيرات والمشاركة بكل بطولات محافظة طرطوس، ما يغني النادي من قلة الدعم المادي، ويشرف على تدريب الناشئات الكوتش مازن درويش.. محمد عطفة، والصغيرات يتدربن بإشراف محمد علي.. غزوان الزير.