100 مليون ل.س ديون لـ«بردى» على جهات حكومية

كشف تقرير نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية في دمشق، خلال المؤتمر السنوي عن وجود ديون لشركة بردى على عدد من مؤسسات الدولة يزيد على 100 مليون ليرة، والذي يعتبر مبلغاً كبيراً قياساً إلى وضع الشركة التي تم تدمير مقراتها وخطوط الإنتاج والآلات والمستودعات فيها، وتكاد تعمل بالحد الأدنى بغية تأمين إيراد يساعدها في تسديد رواتب العاملين فيها.

وأكد عمال الشركة في المؤتمر أنه على الرغم من قلة الإمكانات تم إنتاج 1125 براداً 16 قدماً من المجموعات نصف المفككة وإنتاج 20 براداً 24 قدماً من المجموعات نصف المفككة لمراقبة حجم الطلب عليه، وإنتاج 44 ألف سطل بلاستيك لمصلحة شركة أمية للدهانات، وتصنيع أبراج كهربائية لمصلحة شركة الإنشاءات المعدنية بقيمة 58 مليون ليرة وإنتاج 350 غسالة آلية سعة 7 كغ من المجموعات نصف المفككة، كما تم التعاقد على إنتاج 700 براد مختلف القياسات للعام الحالي.

وجاء في التقرير العمالي أن لشركة بردى ديوناً على السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية مقدارها 53 مليون ليرة إضافة إلى 37 مليوناً مبالغ جديدة على السورية للتجارة، منوهاً بعدم تجاوبها في تسديد الرصيد عليها، إضافة إلى مبلغ 19 مليوناً على شركة الدهانات.

وطالب عمال الشركة بدعم الشركة لإنشاء خطوط إنتاج البرادات والغسالات والأفران، والمساعدة في تحصيل ديون الشركة، وإلزام شركة أمية باستجرار 20 ألف سطل دهان قبل انتهاء صلاحيتها.

الجدير بالذكر أن شركة بردى تعتبر من الشركات الوطنية الرائدة في إنتاج المواد الكهربائية، وما تقوم به الآن من أعمال خارج اختصاصها من إنتاج السطل البلاستيكي والأبراج الكهربائية، يأتي في إطار سعيها لتأمين رواتب العاملين فيها، هذا واقترح مؤتمر النقابة أن يتم تقديم الدعم المالي للشركة لإعادة القها ومنتجاتها إلى الأسواق.