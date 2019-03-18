عدادات الخبز في طرطوس لم تزل قيد التجربة

إشارة لما نشر في صحيفتكم بتاريخ 3-2-2019 تحت عنوان (عدادات الخبز في أفران طرطوس القديمة غير مجد) أوضح لكم ما يلي:

إنني لم أتحدث لمراسل صحيفتكم عن موضوع تجربة العدادات بطرطوس ولا عن مساوئ هذه التجربة لأننا نقوم بتجريبها حالياً ولم نتوصل إلى الحكم عليها ولن نتوصل إلا بعد انتهاء التجربة وبالتالي فإن ما ورد عن لساني بأنني أنا صرحت لكم بالفشل مسبقاً غير دقيق ولا يحق لي ذلك،

يرجى نشر هذا التوضيح في الصحيفة منعاً لتطور الأمر وحتى لا ينعكس ما نشر سلباً على القائمين بالتجربة ويلحق الضرر بهم، وهذا الأمر ليس من شيمكم وعاداتكم فصحيفتكم محترمة لدينا وستبقى كذلك.

مدير فرع المخابز بطرطوس

م. يحيى عبد الرحمن