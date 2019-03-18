عربي ودولي

رئيس النمسا: كفانا رقصاً على مزمار ترامب!

| روسيا اليوم

الثلاثاء, 19-03-2019

دعا رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين الأوروبيين لـ«عدم الرقص على مزمار ترامب»، وضرورة اتباع سياسة أكثر استقلالية.
وفي حديث لصحيفة «دي فيلت» أعاد بيلين إلى الأذهان اتفاق إيران النووي، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب منه ومنع الشركات الأوروبية من العمل مع الإيرانيين تحت طائلة العقوبات الأميركية.
وقال فان دير بيلين: «برأي، هذا يعتبر تجاوزا لكل الحدود… على الأوروبيين الكف عن الرقص على مزمار ترامب».
وشدد على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي ممارسة سياسة أكثر استقلالية في مسائل خلافية أخرى أيضاً.
وفي وقت سابق انتقد فان دير بيلين سياسة الإدارة الأميركية بسعيها لعرقلة مد أنابيب «السيل الشمالي-2» لضخ الغاز الروسي إلى دول أوروبا الغربية.

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