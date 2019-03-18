سورية

أميركا تواصل عرقلة إنهاء معاناة  محتجزي «الركبان»

| وكالات

الثلاثاء, 19-03-2019

جددت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية حول عودة المهجرين السوريين أمس  التأكيد على أن أميركا تواصل عرقلة الجهود السورية والروسية لاستعادة الحياة الطبيعية لسكان «مخيم الركبان».
وأشارت الهيئتان في بيان بحسب وكالة «سانا» للأنباء إلى أنه بعد مضي خمس سنوات على معاناة المدنيين السوريين الذين تحتجزهم قسراً مجموعات مسلحة ترعاها الولايات المتحدة داخل مخيم الركبان في منطقة التنف المحتلة «يكشف عدم اكتراث واشنطن بمعاناة سكان مخيم الركبان وأوضاعهم الكارثية».
ولفت البيان إلى أن الدولة السورية على «استعداد في أي وقت لإرسال الحافلات لإجلاء محتجزي مخيم الركبان وإنهاء معاناتهم» مبيناً أنه «لا يحتاج الأمر إلا لسماح الجانب الأميركي بتفكيك هذا المخيم وضمان أمن تحرك وسائل النقل في منطقة التنف المحتلة».

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عودة المهجرين تتواصل.. ودائرة دعمها تتسع لبنانياً

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