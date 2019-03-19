ميا: نطمح لتحقيق نتائج جيدة للكاراتيه السورية في بطولة آسيا

يستعد منتخب سورية للكاراتيه للمشاركة في بطولة آسيا للفئات العمرية التي ستقام بماليزيا الشهر القادم، وقد دعا اتحاد اللعبة اللاعبين واللاعبات المميزين في بطولات الجمهورية للالتحاق في معسكر تدريبي مغلق في صالة الجلاء الرياضية بدمشق استعداداً لهذه البطولة، على أن يبدأ المعسكر في 18 الشهر الجاري ويستمر حتى موعد ما قبل السفر يوم 25 نيسان القادم.

وعن عملية التحضير لهذه المشاركة المهمة والقوية قال رئيس اتحاد الكاراتيه جهاد ميا: التحضير سيكون عبر معسكر تدريبي مغلق في صالة المنتخب الوطني بمدينة الجلاء الرياضية وكلفنا مهمة التدريب المدربين محمود درغلي وسهيل سلمان، ونسعى مع المكتب التنفيذي لتأمين معسكر خارجي في دولة متطورة من أجل أن نصل باللاعبين إلى جاهزية مؤهلة للمنافسة وإحراز نتائج طيبة وسيكون هناك اختبارات للاعبين واللاعبات لانتقاء خمسة لاعبين ولاعبات قبل السفر. ‏

وأضاف ميا: ثقتنا كبيرة بمدربينا ولاعبينا ونطمح من خلالهم لإحراز ميدالية في هذا الاستحقاق القاري الكبير حيث كان لاعبونا على قدر المسؤولية في بطولة غرب آسيا الأخيرة ورفع العلم السوري وعزف النشيد الأغلى مرات عديدة في سماء الإمارات، وهم ضمن الإمكانات المتاحة أثبتوا أن مستواهم في تطور مستمر وبعد فك الحصار عن اللعبة واللاعبين وعدناهم بالمشاركات النوعية للفئات العمرية بآسيا طالما كسبوا الرهان وتوجوا في أول مشاركة خارجية لهم في الشارقة مشيراً إلى أن بطولات آسيا غنية عن التعريف من حيث قوة المنتخبات المشاركة فيها على سبيل المثال اليابان وإيران والسعودية والكويت والأردن ودول غيرها. ‏

ونوه ميا بأن اتحاد اللعبة يواصل العمل لاستقطاب مدربين أجانب لدعم الجانب التدريبي أكثر رغم أن مدربينا الوطنيين الذين نعتمد عليهم أثبتوا جدارتهم في بناء كادر تدريبي وتحكيمي جيد ضمن الإمكانات المتوافرة، واللعبة تشهد انتشاراً وتقدماً ملحوظاً والمنتخب الوطني أفراده من مختلف المحافظات ما يؤكد صحة الكلام. ‏

يشار إلى أن منتخب سورية للكاراتيه قد أحرز «11» ميدالية متنوعة في بطولة غرب آسيا التي أقيمت مؤخراً في الشارقة.