برجك اليوم – الأربعاء 20 آذار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان من الضروري أن تنهي أعمالك بعيداً عن التسالي والتجمعات لأن العمل كثير وأنت تريد إنهاءه، فالمهام حولك كثيرة والمسؤوليات أكثر وأنت لا تملك وقتاً للزيارات أو السفر.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت تصل إلى الاطمئنان وتحسن أمورك المهنية والشخصية وتحسم قضاياك المعلقة، وتمتلك الأمل والتأثير الكبير في المحيط وفي أمورك العملية فاستفد منه.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران قد ينشأ صراع بين مسؤولياتك المهنية وواجباتك العائلية أو تعيش تردداً وقلقاً، وتحتاج إلى بعض الشجاعة لتوضح بعض الأمور، فقد تجد نفسك في وضع صعب عائلياً.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تنقل كل الملاحظات والانتقادات، وتعمل على تحسن أمورك مستفيداً من كل من حولك والأهم أنك تقرأ المتغيرات الحاصلة حولك في العمل عموماً الحظوظ مساعدة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب تحرز النجاح في أمور تناقشها أو مصاريف تحتاجها، تمارس عملية إقناع مميزة أو تواجه اليوم مصاريف إضافية طارئة سببها أعطال، وقد تفكر بالحصول على سلفه.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول ربما تجلس جلسة مصارحة مع أشخاص ذوي ثقة، ما يجعلك تتنفس هواء الراحة، فمسؤولياتك كبيرة والمحيط يحتاجك وأنت قائد لمحيطك وتمتلك طاقة واضحة للتفكير.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول ابتعد عن الثقة المطلقة في الآخرين وخاصة أنك قد تتعرض للكذب، أو تغريك المظاهر الغشاشة في بعض الأمور المالية أو العقارية أو وعود تكتشف عدم مصداقيتها.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني اترك انطباعاً جميلاً عند أشخاص جدد أنت تتعرف عليهم جدد حدة ذهنك وانتهز الفرص أو تبحث في أمور تخص سفراً أو أوراقاً أو مسؤوليات جديدة، وربما تلقى على عاتقك تطورات إيجابية.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أنت عصبي وقد تضطر لفعل أشياء لست راضياً عنها أو تضطرك الظروف لفعلها، فدقق في كل الأمور حتى الصغيرة وتابع أمورك بنفسك بعيداً عن الاعتماد على الآخرين.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنت ترفض أن تكون مكسر عصا لأحد ممن حولك، بالعكس أنت تواجه من ضايقك وتقرر أن تصالحه أو تتفاهم معه بعيداً عن تحميلك أخطاء ليست ذنبك أو لست فاعلها.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت تنتقل إلى مرحلة جديدة في حياتك العاطفية والأسرية، وهو شهر للأفراح بامتياز سواء أكان بسبب ارتباط أو بسبب فرح في محيطك العائلي أو حتى تغيرات ومحبة في العمل.