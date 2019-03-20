الكويت: خطة أميركا في الشرق الأوسط يجب أن تراعي وضع المنطقة

قال وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح أمس إن مقترح السلام الأميركي للشرق الأوسط الذي طال انتظاره يتعين أن يحظى بقبول جميع الأطراف المعنية وأن يأخذ بالحسبان الوضع في المنطقة.

وقال الصباح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه يأمل أن تأخذ الخطة بالحسبان الوضع في المنطقة وجميع الأطراف المعنية.

وتشغل الكويت في الوقت الراهن مقعداً غير دائم في مجلس الأمن بالأمم المتحدة.

ويقوم بومبيو بجولة في المنطقة سيزور خلالها أيضاً كيان الاحتلال ولبنان.

وقال الصباح: إنه وبومبيو بحثا أيضاً الخلاف الخليجي العربي والتطورات في سورية وإيران والعراق واليمن.

وقال بومبيو: «نعمل جميعاً على التوصل لحل، هذا النزاع ليس في مصلحة المنطقة وليس في مصلحة العالم، هناك حاجة لأن تعمل جميع دول الخليج معاً للتصدي لمجموعة التحديات المعقدة التي تواجه كلاً منها».

وقال الصباح: إنه لا يوجد خيار آخر سوى حل النزاع.