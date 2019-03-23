الصليب الأحمر: ظروف مخيم «الهول» قاسية واحتياجاته هائلة

انتقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تركيز وسائل الإعلام الغربية على ملف مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في سورية، ووصفت الظروف في «مخيم الهول» الواقع في مناطق سيطرة «قوات سورية الديمقراطية –قسد»، بـ«القاسية».

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، في بيان، تلقت «الوطن» نسخة منه، بعد اختتام زيارة إلى سورية استمرت خمسة أيام زار خلالها مخيم الهول: لقد شاهدت الظروف القاسية بالمخيم، إن الاحتياجات هائلة بالمخيم وتتجاوز طاقته الاستيعابية.

ودعا الدول لـ«التحلي بالشجاعة؛ لمعاملة الجميع بصورة إنسانية تحترم كرامتهم ووفقاً للقانون، بما يشمل اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة، وللحفاظ على شمل العائلات، كلما أمكن ذلك، ولضمان توفر المزيد من الموارد للسماح بتقديم المساعدة الإنسانية الكافية».