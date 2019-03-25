سورية في النهائي العالمي للمسابقة البرمجية الجامعية في البرتغال … الخير لـ«الوطن»: 6 فرق وطنية مشاركة تدربت بشكل جيد للمنافسة

تشارك سورية ممثلة بـ6 فرق وطنية في النهائي العالمي للمسابقة البرمجية الجامعية، والتي تنطلق نهاية الشهر الجاري وحتى 4 نيسان، وتستضيفه جامعة بورتو في البرتغال بمشاركة 140 جامعة من مختلف دول العالم.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد رئيس المسابقة البرمجية السورية عميد كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة تشرين جعفر الخير أن الفرق المتأهلة إلى البطولة العالمية تأهلت وحصلت على مراتب متقدمة في البطولة المحلية والعربية، مشيراً إلى مشاركة الجامعة الافتراضية السورية وفريقين من جامعة دمشق، وفريق من جامعة البعث، إضافة إلى المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وفريق من جامعة حلب.

مضيفاً: إن سورية موجودة في النهائي العالمي منذ عام 2013 وذلك بشكل دائم، بحيث إن النهائي العالمي يعتبر الـ43 منذ بداية البطولة والمسابقة خلال عام 1977، علماً أن المشاركة السورية تعتبر السابعة لوجود سورية في النهائي العالمي.

ولفت الخير إلى أن المسابقة العالمية تتضمن منافسة الطلاب على كمبيوتر واحد لحل المسائل خلال 5 ساعات، موضحاً أن المسابقة عبارة عن «حل رسائل» يعتمد على قدرة تحليل المسألة وربط المعرف من علوم مختلفة «الإحصاء والبرمجة والرياضيات والفيزياء.. الخ» وتقديم حل ثم تحويله إلى برنامج قابل للتنفيذ وذلك خلال فترة زمنية محددة.

كما أشار الخير إلى أن الفرق تدربت بشكل جيد للمنافسة، كما تم إرسال أحد أعضاء الفرق إلى معسكر تحضيري في موسكو، مضيفاً: شارك في النهائي العالمي في المسابقة الماضية في الصين 142 فريقاً، 30 فريقاً منهم من أول 100 جامعة بتصنيف الجامعات عالميا، و29 فريقاً من جامعات تصنيفها من (100 إلى 500)، و23 فريقاً من (500 إلى 1000)، و21 فريقاً من (100 إلى 2000)، و19 فريقاً من (2000 إلى 4000)، و11 فريقاً (فوق الـ4 آلاف)، بينهم 4 جامعات سورية، معتبرا أن جامعاتنا السورية ذات الترتيب فوق الـ4 آلاف عالمياً نافست جامعات ترتيبها الأول والثاني والثالث عالميا.

ونوه رئيس المسابقة البرمجية السورية بأن التحضيرات تمت في معسكر داخلي وبتركيز عال لتحقيق مراكز متقدمة، معتبرا أن كل فريق يضم 4 طلاب ومشرفاً أكاديمياً، ويصل عدد الوفد المشارك إلى 29 شخصاً، مبدياً أمله في تحقيق نتائج جيدة في المشاركة القادمة.