قافلة مساعدات إلى أهالي عدة مناطق بدرعا … «الحربي» يكبد داعش خسائر فادحة في البادية الشرقية

كبد الطيران الحربي، أمس، تنظيم داعش الإرهابي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، في البادية الشرقية، في حين بدأت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بتوزيع مساعدات إغاثية على القاطنين والمهجرين العائدين إلى مناطقهم في محافظة درعا.

وذكر مصدر عسكري في غرفة عمليات ريف حمص الشرقي لــ«الوطن»، أن الطيران الحربي في سلاح الجو السوري يواصل غاراته الجوية على تحركات لتنظيم داعش على امتداد البادية الشرقية في أقصى ريف حمص الشرقي.

وبين المصدر أن الطيران الحربي نفذ أمس سلسلة غارات متفرقة على نقاط وتحركات للتنظيم على طول المنطقة الواصلة ما بين حميمة والمحطة الثانية وعلى امتداد بادية السخنة وصولا إلى المنطقة الواقعة على الحدود الإدارية المشتركة مع ريف محافظة دير الزور، ما أسفر عن إيقاع إصابات مباشرة في صفوف التنظيم وتكبيده خسائر بالأرواح والعتاد.

من جهة ثانية، أفاد مصدر مطلع «الوطن»، بأن السلطات المختصة بمحافظة حمص تمكنت من ضبط كمية من الحشيش المخدر تقدر كميته بنحو 500 كغ، كانت معدة للتهريب من لبنان باتجاه ريف حلب عبر ريف حمص الجنوبي الغربي.

بموازاة ذلك، أكدت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في بيان لها نقلته وكالة «سانا» للأنباء، أنها بدأت بتوزيع مساعدات إغاثية على القاطنين والمهجرين العائدين إلى مناطقهم في درعا.

وقالت المنظمة في البيان: أنه «تم توزيع قافلة مساعدات إغاثية مؤلفة من 35 شاحنة على أحياء درعا البلد ومخيم درعا وطريق السد ليتم توزيعها على 6500 عائلة من القاطنين والمهجرين العائدين إلى هذه المناطق».

وأشارت إلى أن المساعدات تضمنت 6500 سلة صحية و250 سلة صحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و1000 سلة صحية للأطفال و12993 مجموعة ألبسة شتوية مقدمة من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واليونيسيف والمجلس الدنماركي للاجئين.

وتعمل الحكومة السورية على تقديم التسهيلات اللازمة لإيصال المساعدات إلى المحتاجين والمتضررين من الحرب الإرهابية على سورية في مختلف المناطق.