جامعة طرطوس تعاني عدم رصد اعتمادات لمشاريعها

رغم الاعتمادات المالية الكبيرة البالغة 80 مليار ليرة التي قدمتها الحكومة لنحو ثمانية وثلاثين مشروعاً في طرطوس خلال العامين الماضيين من أجل استكمالها ووضعها بالخدمة كما أكد المحافظ صفوان أبو سعدى فإن نصيب جامعة طرطوس منها كان صفراً حتى الآن حيث تؤكد المعلومات التي حصلت «الوطن» عليها أنه لم يتم تخصيص مشاريع أبنية الجامعة الجديدة على الأرض المستملكة لها منذ 2007 بأي مبالغ رغم إبرام عقود على تنفيذ بعضها مع شركات القطاع العام ومنها شركة البناء والتعمير ما أدى إلى عدم صرف أي مبالغ لقاء الأعمال المنفذة في مشروع بناء كلية الهندسة التقنية منذ تشرين الأول 2018 وحتى الآن وفق ما أكده مدير الشركة بطرطوس كمال حسن.

رئيس جامعة طرطوس عصام الدالي رد على سؤال «الوطن» المتعلق بهذا الواقع قائلا:تم انجاز عدة دراسات وعقود تخص أبنية الجامعة وتمت المباشرة بمشروع مبنى كلية الهندسة التقنية بعد أن درسته الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية ودقق الدراسة مكتب ممارسة المهنة في جامعة تشرين وتنفذه الشركة العامة للبناء والتعمير في طرطوس اعتباراً من أول تموز العام الماضي وقيمة العقد 5. 5 مليارات ومدة التنفيذ 60 شهراً، مضيفاً: وتم حتى الآن صرف نحو 400 مليون ليرة اما المشاريع الأخرى فهي مشروع ساحة تجمع الكليات الهندسية انجزت دراسته الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية ودققها مكتب ممارسة المهنة في جامعة تشرين وستنفذه الشركة العامة للبناء والتعمير في طرطوس بعد الاتفاق على الأسعار ومدة التنفيذ 24 شهراً.

وتابع: ومشروع تنفيذ أعمال تسوية القسم الشمالي بمساحة تقريبية 45 هكتاراً انجزت دراسته الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية فرع الساحل والجهة المدققة مكتب ممارسة المهنة في جامعة تشرين والجهة المنفذة مؤسسة الإسكان العسكرية الفرع 5 وقيمة العقد 9.2 مليارات ليرة، وأعطي أمر المباشرة في 18/11/2018 ومدة التنفيذ 72 شهراً ومشروع كلية الآداب والعلوم الإنسانية في القسم الشمالي وسوف تنفذه الشركة العامة للمشاريع المائية فرع السدود طرطوس وقيمة العقد وفق محضر الاتفاق على الأسعار الذي سيتم التوصل إليه ومدة التنفيذ 60 شهراً.

وأشار إلى وجود مشاريع تمت دراستها وهي مشروع مقر رئاسة جامعة طرطوس ومشروع كلية الطب البشري مع ساحة تجمع الكليات الطبية ومشروع إعداد الاضبارة التنفيذية للكليات الطبية والمشفى التعليمي. ومشروع تنفيذ جسور الربط بين الموقعين (شمالي-جنوبي) جسر سيارات وجسر مشاة وجسر معدني تكنولوجي ومشروع مبنى إداري بجانب مبنى رئاسة الجامعة الحالي ومشروع مدرج في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ومشروع إعداد الاضبارة التنفيذية للكليات (المدنية والعمارة والاتصالات والكهربائية والميكانيكية والمعلوماتية).

واقتراح الدالي بغية التعاقد على هذه المشاريع أو بعضها زيادة الاعتماد المالي المرصود في الخطة الاستثمارية للجامعة لعام 2019 بما يتناسب مع طبيعة المشاريع الهندسية الضخمة المقررة ومع البرنامج المادي والزمني ونسب الانجاز المطلوب تحقيقها.