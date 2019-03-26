برجك اليوم – الأربعاء 27 آذار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت تنطلق بدعم من الكواكب في مكان جيد ينير دربك ويجعلك تمسك بمشاعل الإشراق، وهذا يجعلك أكثر هدوءاً ودبلوماسية، ما يجعلني أنصحك أن تحاور من تحب فقد تجد الحلول.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار حظوظك هذا اليوم تأتي من الآخرين أي بمقدار الجهد الجماعي الذي تبذله مع المحيط، وعروض جديدة من أصدقاء أو خيارات إيجابية يقدمها لك من يحبك ومن يحترم وجهة نظرك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران قلص مشكلاتك وعصبيتك إلى الحد الأدنى، فأنت لست راضياً على الصعيد العائلي، وقد تصبح ناقداً من الطراز الأول، أنت تحقق نسبة كبيرة في النقاشات غير المجدية ولذلك أنصحك بالهدوء.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز ربما تكتشف أنك تُحمل نفسك مسؤولية قصوى للوصول إلى أهداف تتعبك وتأخذ من جهدك ومن عملك، وعلى الأغلب تستطيع الاستغناء عنها، فالتوازن هو ما يلزمك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب يوم يجعلك تشع حرارةً أو دفئاً وثقة بالنفس، والأهم أنك تتمتع بذكاء عملي لو استخدمته بطريق جيدة لكانت هذه الأيام للأخبار السعيدة وللوعود المتنوعة وللسفر.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول تحديات كثيرة حولك تستلزم كل هدوئك ودقة أحكامك والتمهل في قرارات تأخذها، فأنا أتمنى أن تأخذ قراراتك بهدوء بعيداً عن الحساسية والعناد، فاليوم متعب.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تجد اليوم بعض اللقاءات على الصعيد العاطفي والمالي، وقد تحصل على مصالحات، فاليوم لطيف تعرف فيه أوقاتاً عذبة جميلة، وعلاقاتك العاطفية يسودها الانسجام.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أوضاعك المالية والعملية تسير إلى التحسن وكل ما يلزمك هو التنظيم للمستقبل، فاحذف الأشياء غير الضرورية وخاصة على الصعيد المالي ولاتنكر أنك مبذرٍ.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول قد تجد نفسك وسط أحداث سعيدة وقرارات حاسمة تغير فيها حياتك وتفرض شروطك، وأفراح تجتاح حياتك تستعيد فيها نشاطك وحيويتك وتعالج أمورك بالكثير من الجرأة والنشاط.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني القلق سيرافقك وكأنك تنتظر تغييراً أساسياً في حياتك، فأنت تدرس وتستشير وتفحص، وعطارد قد يحد من نشاطك أو يعرضك للاحتيال أو وعود كاذبة وقد تشعر أنك كسول.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط تعنيك الشراكات على المستوى الشخصي أو المهني، وقد تلاقي الدعم والوعود، أو تتصل بأشخاص مميزين وترغب في التسلية وارتياد الأماكن الترفيهية ليرتاح القلب.