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دكاترة: تأليف الكتب حسب مزاجية مؤلفيها

| جلنار العلي

الأربعاء, 27-03-2019

اعتبر الأستاذ في كلية الهمك في جامعة تشرين فائق عراج أن مؤلفي الكتب الجامعية يضعون ما يرونه مناسباً من مفردات ومصطلحات دون اكتراث لخطأ تكرارها في كتب ومقررات أخرى. وأضاف عراج: أما مكافأة تأليف الكتاب فتبلغ نحو 100 ألف ليرة وهي لا تصرف إلا وفق شروط مذلة ومضحكة بدلاً من أن تكون دافعاً ومحفزاً للدكتور. واقترح الأستاذ في كلية الطب البشري في جامعة دمشق صلاح شحادة إلغاء الكتاب الجامعي الذي لا يخلو من الحشو والاستعاضة عنه بملخصات صغيرة تحتوي على أهم النقاط التي ينبغي للطالب تعلمها.

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