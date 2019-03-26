دكاترة: تأليف الكتب حسب مزاجية مؤلفيها

اعتبر الأستاذ في كلية الهمك في جامعة تشرين فائق عراج أن مؤلفي الكتب الجامعية يضعون ما يرونه مناسباً من مفردات ومصطلحات دون اكتراث لخطأ تكرارها في كتب ومقررات أخرى. وأضاف عراج: أما مكافأة تأليف الكتاب فتبلغ نحو 100 ألف ليرة وهي لا تصرف إلا وفق شروط مذلة ومضحكة بدلاً من أن تكون دافعاً ومحفزاً للدكتور. واقترح الأستاذ في كلية الطب البشري في جامعة دمشق صلاح شحادة إلغاء الكتاب الجامعي الذي لا يخلو من الحشو والاستعاضة عنه بملخصات صغيرة تحتوي على أهم النقاط التي ينبغي للطالب تعلمها.